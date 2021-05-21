Илон Маск пообщается с российской молодежью на марафоне «Новое знание»

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск ответит на вопросы россиян на марафоне «Новое знание». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Миллиардер выступит в «открытом диалоге» марафона в в 10.15 пятницу, 21 мая, сразу после выступления Пескова.

«Мы по отдельности. Он ответит на вопросы молодежи», — сказал представитель Кремля.

На марафоне «Новое знание» выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

Мероприятие пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

Ранее эксперты ЭИСИ обсудили запуск марафона «Новое знание».