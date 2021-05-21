Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце» в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в ближайшее время в ряде регионов ожидается высокое ультрафиолетовое излучение. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая.

«23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — добавил Вильфанд.

Кроме того, он отметил, что высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края 23 мая. В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения будет достигать отметки «очень высокий» 23 и 24 мая.

Также «опасное солнце» прогнозируется на юге Челябинской и Курганской областей, индекс ультрафиолетового излучения достигнет 6–7 единиц, сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жителей столицы до конца мая ожидает прохладная погода с температурой 18-23 градуса тепла днем и короткими весенними дождями.