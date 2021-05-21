В России в дипломах об образовании и квалификации могут появиться QR-коды

Минобрнауки России планирует внедрить в документы об образовании и квалификации QR-коды, чтобы работодатели могли просмотреть портфолио выпускника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко на обращение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Елены Строковой.

Как отметил Кучеренко в письме, Минобрнауки подготовило предложения «по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина». Туда планируется включить индивидуальные документально подтвержденные достижения тех, кто окончил программы бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Речь в том числе идет о достижениях в профессиональном спорте (статус призера Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, дипломы о волонтерской деятельности и т.д.).

Замминистра уточнил, что «перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры и аспирантуры, устанавливается организацией самостоятельно в правилах приема».