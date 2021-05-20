В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад членов комитета.

В документе уточняется, что отсутствие сотрудничества со стороны Китая мешало установлению настоящего источника вируса.

Республиканцы назвали в качестве улик «информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий», а также предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

Согласно докладу, осенью 2019 года у некоторых исследователей лаборатории появились характерные для заболевания симптомы. Помимо этого, республиканцы указали на причастность китайских военных к институту в Ухане.

Ранее СМИ сообщали, что группа ученых из США и Канады назвали возможной утечку коронавируса из лаборатории.

30 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала итоги первой поездки экспертов в китайский Ухань, откуда, предположительно, начал свое распространение коронавирус нового типа. На данном этапе исследований достоверно определить источник вируса и период его возникновения не удалось, отчитались в организации. Тем не менее, согласно основной версии ученых, мутировать в опасную для человека форму коронавирус мог в организме одного из животных, контактировавших с летучими мышами.