Минпромторг прокомментировал задержание заместителя главы своего департамента

Минпромторг прокомментировал задержание замглавы департамента фармацевтической промышленности ведомства Ольги Покидышевой, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве рассказали, что оказывают содействие следствию в рамках возбужденного уголовного дела в отношении задержанного и предоставляют запрашиваемые документы.

«В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Москве задержали заместителя главы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольгу Покидышеву и экс-главу департамента Ольгу Колотилову (на фото). Их обвиняют по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие просит арестовать подозреваемых до 19 июля. В суде сообщили, что не располагают информацией о месте работы обвиняемых и о других обстоятельствах дела.