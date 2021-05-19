Представительства Германии в РФ начнут принимать заявления на шенгенские визы

Представительства Германии в России начнут принимать заявления на шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в посольстве Германии в Москве, визы начнут выдавать уже с 1 июня. При этом отмечается, что их выдача не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Италия отменит обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля с 16 мая. До нововведения всем приезжающим из европейских стран необходимо пройти пятидневный карантин, а после него — сдать тест на коронавирус. С 16 мая будет достаточно предъявить отрицательный результат теста.

Также стало известно, что Греция начнет принимать туристов, привитых российской вакциной от коронавируса нового типа «Спутник V».

С 10 мая в Европейском союзе начались испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19. Сертификат даст право на въезд в ЕС людям, привитым от коронавируса вакциной из числа одобренных европейским регулятором. На данный момент российский препарат «Спутник V» регистрацию в Евросоюзе не прошел.