Путин одобрил предложение Турчака о переносе переписи населения на октябрь

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение партии «Единая Россия» о переносе переписи населения в стране на октябрь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

С соответствующим предложением в среду, 19 мая, выступил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он указал, что эта инициатива связана со стартом предвыборной кампании. Как пояснил представитель партии, «если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение».

«Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь», — сказал Песков.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне правительство постановило перенести ее на апрель 2021 года. В начале этого года стало известно о том, что принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что последняя перепись населения в России выявила «замужних» больше, чем «женатых».