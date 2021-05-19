В Москве между гражданами Киргизии и Таджикистана произошла массовая драка

На юго-западе Москвы между посетителями кафе произошла драка, в результате которой шесть человек госпитализированы и девять доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления МВД России.

Уточняется, что информация о конфликте на проспекте Вернадского, дом 39 поступила в полицию накануне вечером.

Как сообщили в главке, среди задержанных два человека привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), семь человек — за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

«Полиция по данному факту проводит проверку», — добавили в пресс-службе.

По информации, полученной агентством от источника в правоохранительных органах, между гражданами возник конфликт, который перерос в драку. В ней принимали участие 15 человек, среди которых были граждане Киргизии и Таджикистана. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за личной неприязни.