Проект ОНФ «Обыкновенные герои» набрал 2,5 миллиона просмотров в TikTok

Социальный проект Общероссийского народного фронта «Обыкновенные герои» меньше, чем за неделю набрал почти 2,5 миллиона просмотров в TikTok. Запуск аккаунта состоялся 3 мая: в адаптированном под молодежную видеосеть формате рассказывается об обычных людях, живущих среди нас, поступки которых с полным правом позволяют называть их героями.

Первая серия роликов посвящена участникам и очевидцам событий Великой Отечественной войны.

За неделю существования на аккаунт подписалось более 32 тыс. человек. Ролики с интервью ветеранов в совокупности набрали около 2,5 млн просмотров, 350 тыс. лайков и многие тысячи комментариев с благодарностью их героям.

Самым популярным к настоящему моменту является ролик, в котором защитники Отечества вспоминают о том, как они узнали, что началась война. Это видео посмотрели более миллиона раз.

«Идея была достаточно смелая, ведь для TikTok это новое содержание. За эту неделю мы увидели, что аудитория прекрасно его восприняла. Причем не только в России. Наш проект набрал много просмотров в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и в других странах, где история Победы и подвига героев, которые ее одержали, близка и понятна людям любого возраста и социального положения. Спасибо ветеранам, что поделились своим опытом, историями, мудростью, спасибо пользователям сети за то, что приняли нашу акцию, поддержали, помогли распространить», – поблагодарил всех участников акции руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.