Власти Амурской области сообщили о поднятии копии Знамени Победы на самом высоком флагштоке в ДФО

Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

Самый высокий на Дальнем Востоке 75-метровый флагшток был открыт на набережной Благовещенска 3 сентября 2020 года в День 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Семьдесят шесть лет назад весной 1945 года над поверженным Рейхстагом развернулся штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно он вошел в историю как Знамя Победы. Копию этого знамени сегодня торжественно подняли на берегу Амура», - сообщает правительство Амурской области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что поднятие копии Знамени Победы на флагштоке станет в Благовещенске традиционным, Орлов также поблагодарил тех, кто ведет поиски останков погибших и занимается их перезахоронением.

«Приказом Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу от 2 декабря 2020 года номер 912 ведомственный знак отличия «За отличие в поисковом движении» второй степени присваивается лицам, активно участвующим в общевойсковой поисковой работе не менее пяти лет и достигшим существенных результатов поиска. Правительственные награды во время церемонии торжественно вручили восьмерым амурчанам — участникам поискового движения», — уточняют власти.

Отмечается, что благодаря усилиям поисковиков собраны и систематизированы данные о 20 тысячах воинах, погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также Русско-японской войны 1904-1905 годов.