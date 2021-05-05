Кабмин России решил облегчить условия заключения в СИЗО

Российское правительство намерено в ближайшие девять лет облегчить условия заключения в следственных изоляторах. Необходимые для этого меры прописаны в концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 года. Распоряжение кабмина об утверждении такой концепции было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что «для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания надлежащих условий содержания в следственных изоляторах» УИС нужно расширить перечень дополнительных платных услуг и разрешенных арестантам предметов, которые они «могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также покупать «по безналичному расчету».

Кроме того, планируется расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь в наличии («совершенствование системы мер поощрения и взыскания»).

Также концепция предусматривает расширение перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию заключенных под стражей. Речь идет о «совершенствовании оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым».

Согласно документу, для арестантов создадут «условия для занятий спортом вне камер».

Ранее освободившиеся из тюрьмы рассказали, почему заключенные возвращаются в тюрьму.