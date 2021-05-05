СМИ: в семи регионах борьба на праймериз «Единой России» будет особенно острой

Ротация губернаторов запустила масштабное обновление элит в регионах, что продемонстрировали праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму, пишет в среду «Ура.ру».

Так, на предварительном голосовании развернулась борьба между действующими депутатами, выдвиженцами от новых губернаторов и победителями кадровых кремлевских конкурсов.

По оценкам экспертов, реальная конкуренция ожидается минимум в 20% округов. На этом фоне ЕР 5 мая проведет для кандидатов специальное обучение по праймериз.

Источник издания в «Единой России» отмечает, что в этом году праймериз более конкурентны, чем пять лет назад.

«Мы сравниваем с 2016 годом, с кампанией в Госдуму, сейчас у нас в среднем 10 человек на место, тогда было 7 человек», — сообщил он.

По данным, большую роль в обострившейся конкуренции сыграла смена губернаторов и их стремление обновить элиту в регионах.