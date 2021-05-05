Частный самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи

Небольшой частный самолет в ночь на среду, 6 мая, упал на жилой дом в городе Хаттисберг, в штате Миссисипи, сообщает американский телеканал NBC.

По данным источника телеканала, к расследованию инцидента были привлечены Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное авиационное управление, однако причины падения самолета пока не установлены.

Также не сообщается, кто именно погиб — экипаж самолета или жители дома.

До этого телеканал WDAM сообщал, что в результате инцидента погибли два человека.

Ранее стало известно, что потерявшая управление китайская ракета «Чанчжэн-5B» может упасть на землю в субботу или воскресенье.