Почти 80 тысяч человек остались без света в Дагестане

В 12 муниципальных округах в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском и Кизлярском районах Дагестана из-за аварии без света остались более 16 тыс домов, в которых проживает почти 80 тыс человек, указано на сайте Главного управления МЧС по Дагестану.

«Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально значимых объектов», — уточнили в главке.

С 07.00 по МСК ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ввели особый режим работы. Сотрудники «Дагэнерго» и МЧС занимаются восстановлением работы электросетей и устранением последствий аварии.

Ранее на Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за циклона с сильным ветром и мокрым снегом. Шторм обрушил несколько столбов линий электропередач в Южно-Сахалинске возле детского сада №6 и в частном секторе.