В Москве в среду ожидается до +15°С и небольшой дождь

В Москве в среду, 5 мая, ожидается до +15°С, небольшой дождь и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +13 до +15°C. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится облачность с прояснениями, а также местами небольшой дождь. Ветер изменит направление на южное, сохранит скорость 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 742 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на майские праздники в столице «потепления не будет вообще». По его словам, температура воздуха в дневное время не превысит +15°C, при этом будет повышенна вероятностью очаговых скоротечных осадков.