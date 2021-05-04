В России выявили минимальное число новых случаев COVID-19 с сентября

В России выявили минимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с сентября 2020 года — 7 770 случаев.

Согласно информации оперштаба, 26 сентября было зарегистрировано 7523 заболевших.

Темп прироста за сутки составил 0,16%. Умерли 337 граждан, из больниц выписали еще 6755 пациентов.

За весь период пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 4 839 514 россиян, выздоровели 4 457 044, умерли 111 535.

За сутки в Москве зафиксировали 2 050 новых случаев заражения, госпитализированы 1 070 человек, скончался 61 пациент.

Всего в Москве выявлено 1 103 403 случая заражения коронавирусом. Полное излечение от COVID-19 было зафиксировано у 997 957 человек, 18 547 человек скончались.

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока остается напряженной. При этом она отметила, что заболеваемость в последние месяцы в стране постепенно снижается.