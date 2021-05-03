В Бурятии пять человек попали под лавину

В Тункинском районе Бурятии пять человек попали под сход снежной массы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что два человека спаслись, еще троих засыпало снегом.

«Спасатели БРПСС, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших», — сказали в агентстве.

Снежная масса сошла на перевале Горелова около поселения Монды.

Ранее в нескольких районах Камчатского края была объявлена угроза схода лавины. Так, всего предупреждение распространяется на шесть районов: Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Быстринский, Мильковский и Усть-Камчатский районы.

До этого в Мурманской области сошла лавина, один человек находится под снегом. Им оказалась несовершеннолетняя девочка, спасти которую не удалось.