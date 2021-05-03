Власти Москвы не планируют закрывать город для въезда из-за коронавируса

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что столичные власти не планируют закрывать въезд в город в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны (коронавируса) — пока такой вопрос не рассматривается», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также Немерюк отметил, что правительство не будет вводить дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил рост случаев заболевания коронавирусом в городе.

По последним данным, в Москве коронавирус был выявлен у более 1,1 млн человек, выздоровели 996 тыс., умерли 18,4 тыс. За прошедший день зафиксировали 2 635 новых случаев COVID-19.