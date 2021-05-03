Евросоюз может разрешить Pfizer для детей 12-15 лет

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Global Look Press

Регулятор Евросоюза изучит возможность вакцинации подростков от 12 до 15 лет препаратом от коронавируса Pfizer. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА.

«Комитет по лекарственным средствам для человека проведет ускоренную оценку информации, полученной от компании, производящей вакцину Comirnaty (Pfizer), результаты идущего широкого исследования с участием подростков от 12 до 15 лет», — говорится в документе.

Опираясь на исследование, регулятор определит, возможно ли применение препарата среди подростков. В настоящий момент прививки могут сделать лица старше 16 лет.

Ранее фармакологические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в европейский регулятор на использование вакцины от коронавируса среди подростков. Компании разработали отдельный препарат для подростков против коронавируса, назвав его Comirnaty.

В конце марта в Pfizer заявляли о начале испытаний вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.