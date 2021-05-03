На границе России и Монголии произошло землетрясение

В районе границы России и Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясение располагался в 23 км к юго-западу от монгольского Турта и в 268 км к юго-западу от российского Ангарска. Очаг залегал на глубине 10 км.

В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что землетрясение ощущалось в Иркутске на 3-4 балла. Подземные толчки были зарегистрированы ы 16.46 по местному времени.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4.