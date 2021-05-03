В Мурманске собаки нанесли ребенку более ста укусов

В Мурманске собаки нанесли более ста укусов ребенку, сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку 2012 года рождения на Фестивальной улице. В медицинском учреждении у пострадавшей зафиксировали на теле, лице и конечностях более ста укусов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи изъяли одежду ребенка, записи камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«В ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных», — отметили в региональном СК.

Ранее собаки покусали двоих мальчиков в Южно-Сахалинске.