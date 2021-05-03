Уголовное дело завели в Таджикистане в отношении киргизских военных

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении группы киргизских военнослужащих в связи с конфликтом на границе двух стран. Об этом заявили на официальном сайте ведомства.

По информации генпрокуратуры, в результате данного вооруженного нападения несколько людей были убиты, десятки ранены. Помимо того, сожгли большое количество домов, пограничных пунктов, а также других сооружений и объектов инфраструктуры. Как подчеркивается, гражданам и государству был нанесен огромный материальный ущерб.

Таким образом заведено уголовное дело по части 2 статьи 395 («Развязывание или ведение агрессивной войны») и части 2 статьи 104 («убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести».

В прокуратуре пояснили, что сейчас создана следственно-оперативная группа, продолжается расследование.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил о гибели 36 человек на границе с Таджикистаном.