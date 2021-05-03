Минздрав Киргизии сообщил о гибели 36 человек на границе с Таджикистаном

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Киргизии Жылдыз Айгерчинова заявила, что число погибших в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 36 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К настоящему моменту число погибших увеличилось до 36 человек, обнаружено тело пятилетнего ребенка», — уточнила Айгерчинова.

По ее словам, 29 апреля в селе Арка Лейлекского района семья убегала во время конфликта.

«Мать с двумя детьми переходила канал, в это время мальчик упал в канал, его обнаружили почти на границе с Таджикистаном», — пояснила представитель Минздрава страны.

Как добавила Айгерчинова, врачам не удалось спасти ребенка.

Ранее в Киргизии объявлен национальный траур. 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Кроме того, сообщалось, что Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы.