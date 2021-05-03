Мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в Чусовском районе, спасателям поступило сообщение в 07.15 мск.

«Поступила информация о совершившем аварийную посадку мотодельтаплане, с последующим его возгоранием в 3,5 км. от поселка Лямино», — говорится в публикации.

На борту находились два человека, их госпитализировали в травматологическое отделение Чусовской ЦРБ.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в свою очередь сообщили ТАСС, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка.

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