Нарколог рассказал, как не уйти в запой на праздниках

Врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров рассказал, как не уйти в запой на майских праздниках.

«Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается. Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально», – заявил специалист.

По его словам, нельзя все праздники проводить за столом, необходимо находить себе другие увлечения. Например, можно заниматься спортом, гулять по парку, посещать разнообразные мероприятия и в целом заниматься видами деятельности, которые приятны, интересны и доставляют удовольствие.

Никифоров отметил, что во время застолья необходимо не превышать индивидуальную норму употребления спиртного. В противном случае употребление большого количества спиртного в течение короткого периода времени не только головной болью, но и серьезными последствиями для организма в целом.

При чрезмерном употреблении алкоголя есть вероятность воспалительного процесса в печении — острого алкогольного гепатита.

«Он может быть достаточно острым с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода. », – объяснил нарколог в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что рядом с печенью находится поджелудочная железа, которая «тоже начинает страдать», в результате чего можно заработать острый панкреатит.

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