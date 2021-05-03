Более 245 млн доз вакцины от COVID-19 ввели в США

Американцам ввели более 245 млн доз вакцины от коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

При этом полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли почти 105 млн жителей Соединенных Штатов, как минимум одну дозу препарата получили более 147 млн человек.

США занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у более чем 32,4 млн американцев, при этом более 577 тысяч заболевших скончались.

Ранее сообщалось, что в России обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 млн человек, первым компонентом привились около 13 млн человек.

До этого стало известно, что число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в мире превысило 152 млн.