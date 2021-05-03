На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов

Спасатели обнаружили на северном склоне Эльбруса тела двоих альпинистов, пропавших больше недели назад. Об этом сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей странице в Instagram.

«На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида», – указано в сообщении.

По данным отряда, группа из туристки и гида должна была выйти на поляну Азау 21 апреля текущего года, однако в назначенное время их на указанном месте не оказалось. Впоследствии было установлено, что в последний раз они выходили на связь 17 апреля. Тогда женщина рассказала своему отцу, что группа находится в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды участники похода вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку».

Решение о начале поисково-спасательных работ было принято 22 апреля, их активная фаза началась утром 23 апреля.

19 апреля сообщалось, что трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна в Гималаях, в тот же день они были найдены.