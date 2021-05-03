Глава МИД Латвии пригрозил запретить зиме «въезд в страну»

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в шутку предложил включить зиму в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом глава МИДа прокомментировал новость о погоде в Латвии 3 мая. Как указано в прикрепленной к посту министра публикации, в понедельник в стране ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Кроме того, местами снежный покров может достичь нескольких сантиметров, а на дорогах возможна гололедица.

«Если так и будет продолжаться, то зиму придется включить в список нежелательных лиц Латвийской Республики, определяя отказ во въезде в страну», – написал Ринкевич.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японскую погоду.