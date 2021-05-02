В Оренбургской области СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на девочку

В Оренбургской области в городе Новотроице бездомная собака напала на шестилетнюю девочку во дворе жилого дома, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Следственным отделом по городу Новотроицк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорного животного на малолетнюю жительницу города Новотроицк, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, бездомная собака нанесла телесные повреждения шестилетней девочке во дворе жилого дома по улице Уметбаева.

«Будет установлено, соблюдались ли ответственными лицами требования федерального и регионального законодательства по организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства нападения собаки на ребенка, заключили в Следственном комитете.