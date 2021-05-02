В московском транспорте стали выявлять на 12% больше людей без масок и перчаток

В московском транспорте усилился контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, что привело увеличению числа выявленных нарушений на 12%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Организатор перевозок».

«В апреле выявлено более 56 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима, в марте таких нарушений было почти 50 тыс. <…> Строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволяет делать транспорт еще более безопасным и препятствовать появлению серьезных ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 70% пассажиров снимают перчатки после прохода через турникеты. По этой причине в апреле выросло число проверок на наличие средств индивидуальной защиты в вагонах поездов Московского метрополитена и железной дороги, а также в наземном городском транспорте.

«На майские праздники в Москву приедут туристы, поэтому мы увеличиваем контроль до 140% по сравнению с обычными выходными. Мы благодарим пассажиров, которые носят маски и перчатки до конца поездки и убедительно просим всех соблюдать правила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за нахождение в транспорте без маски и перчаток положен штраф в размере 5 тыс. рублей.