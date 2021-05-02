Экс-главу департамента архитектуры Сочи арестовали по делу о крупной взятке

Арестован бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергея Добромыслова. Он подозревается в получении многомиллионной взятки, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как сообщается, под стражу отправлен и 50-летний знакомый экс-чиновника.

«В зависимости от роли каждого мужчинам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По версии следователей, бывший госслужащий пообещал ускорить выдачу разрешительных документов на строительство апартаментного комплекса за взятку в размере 75 млн рублей. При этом его знакомый выступал в качестве посредника.

В СК отметили, что в случае отказа от дачи взятки директору строительной организации обещали создать условия, при которых строительство комплекса будет невозможным.

Он согласился и по требованию посредника и передал тому часть требуемой суммы 20 млн рублей. После этого оперативные сотрудники ОЭБиПК УВД г. Сочи пресекли противоправные действия злоумышленников, указали в ведомстве.