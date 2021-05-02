Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды в столице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно заявлению, в ночь на понедельник, 3 мая, в городе ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 м/с. При этом днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с, указывается в нем.

Отмечается, что, по информации синоптиков, количество осадков составит до 20 мм, то есть примерно 40% от месячной нормы.

Как сообщается, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям поручили привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

«В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб», — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что объекты жизнеобеспечения столицы и топливно-энергетического хозяйства были взяты под особый контроль.

Ранее синоптики предупредили жителей центральных регионах России об аномальных ливнях с грозами.