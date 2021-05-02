В Москве COVID-19 стал одной из причин 2 898 смертей

COVID-19 в Москве стал основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в марте в 2 898 случаях. Об этом сообщает ТАСС.

«В марте в Москве зарегистрирована 13 061 смерть. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев. COVID-19 в марте в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 2 898 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве за сутки коронавирус подтвердился у 3 208 человек. Также выздоровели 1 929 пациентов. Таким образом, в столице всего заразились 1 096 019 человек, из которых 18 374 пациента скончались, 993 348 выздоровели.

Днем ранее выявили 2 662 случая, 29 апреля — 3 215, 28 апреля — 1 840, 27 апреля — 2 098.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не наблюдается критический рост заболеваемости коронавирусом.