Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

В Москве в грядущую ночь ожидается гроза, местами сильный дождь и порывы ветра до 15 м/с. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в своем Telegram-канале.

«Днем 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с. По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм - это почти 40% от месячной нормы», — сообщил Бирюков.

По его словам, все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности.

Власти Москвы просят автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов- - быть внимательнее не улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей центральных регионах России об аномальных ливнях с грозами. По его словам, на Центральную Россию надвигается с запада мощный североатлантический циклон. В ночь на понедельник он атакует ряд регионов обильными дождями.

Синоптик отметил, что с 70-80% вероятностью грозы пройдут в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Подмосковья.