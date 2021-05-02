Один человек погиб при стрельбе в Новом Орлеане

В американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) произошла стрельба, в результате которой погибли один человек погиб и шесть получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на полицию.

По его информации, инцидент случился рядом с Французским кварталом вечером в субботу, 1 мая.

Как отмечается, по прибытии сотрудники полиции обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями. По данным правоохранителей, всех пятерых после произошедшего отвели в больницу для оказания помощи, где один из них умер.

«Позднее полиции стало известно, что еще двое пострадавших от огнестрельных ранений в ходе этого инцидента были доставлены в эту же больницу на частном транспорте», — сказано в сообщении.

Причина стрельбы пока неизвестна. Личность стрелка устанавливается. Следователи в настоящее время собирают улики и информацию.

Ранее в результате стрельбы в казино в Висконсине пострадали семь человек.

До этого пять человек были ранены при стрельбе в центре Нового Орлеана. Она произошла в популярном туристическом районе.