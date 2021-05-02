Полиция нашла в автобусе Москва-Махачкала обезьяну в клетке

Полицейские Волгоградской области нашли в багажном отделении рейсового автобуса, направлявшегося из Москвы в Махачкалу, клетку с обезьяной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Волгоградской области.

Там сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в субботу, 2 мая, остановили на посту ДПС в Светлоярском районе области для планового осмотра автобус.

Как рассказали в ведомстве, во время осмотра в багажном отсеке транспортного средства была обнаружена клетка с обезьяной. Владельцем груза является 21-летний житель Махачкалы.

«Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог», — сказано в сообщении.

Как заявили в ГУМВД, что житель Дагестана указал, что он вез обезьяну к себе домой.

По информации ведомства, ветеринары осматривают животное, предположительно, яванскую макаку.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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