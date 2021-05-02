Центр Чумакова запросил разрешение на применение «КовиВак» для лиц старше 60 лет

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук подал документы в Министерство здравоохранения, запросив разрешение на использование препарата «КовиВак» от коронавируса для лиц старше 60 лет. Об этом рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, пишет РИА «Новости».

«Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в Министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», — сказал Ишмухаметов.

До этого Ишмухаметов сообщил, что после вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак» иммунитет сохраняется около восьми месяцев. Также он отметил, что центр планирует выпустить 7,5 миллиона доз вакцины до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, первый компонент — около 13 миллионов человек.