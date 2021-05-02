Башмет высказался о фильме митрополита Тихона про февральскую революцию 1917 года
Иван Акимов
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Народный артист СССР Юрий Башмет прокомментировал недавний показ фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок», посвященный февральской революции 1917 года.
«Всегда был уверен, что знать историю – это очень важно. Что слишком много всего в жизни повторяется циклично и только знание прошлого, причем знание разных точек зрения, может помочь нам не повторять ошибок, которые были в прошлом.
Именно поэтому я уверен, что серия фильмов «Гибель империи. Российский урок» — очень важный и крайне нужный для всех нас проект.
Хочу поздравить автора цикла митрополита Тихона с такой содержательной, глубокой работой», — сказал Башмет.