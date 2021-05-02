Башмет высказался о фильме митрополита Тихона про февральскую революцию 1917 года

Народный артист СССР Юрий Башмет прокомментировал недавний показ фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок», посвященный февральской революции 1917 года.

«Всегда был уверен, что знать историю – это очень важно. Что слишком много всего в жизни повторяется циклично и только знание прошлого, причем знание разных точек зрения, может помочь нам не повторять ошибок, которые были в прошлом.

Именно поэтому я уверен, что серия фильмов «Гибель империи. Российский урок» — очень важный и крайне нужный для всех нас проект.

Хочу поздравить автора цикла митрополита Тихона с такой содержательной, глубокой работой», — сказал Башмет.