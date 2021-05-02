Жительница Перми выстрелила в таксиста из-за цены поездки

В Перми пассажирка такси выстрелила в водителя из-за цены поездки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 30 апреля при на въезде на парковку аэропорта.

«Женщине показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из «травматики», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажирка не попала в водителя, он отделался царапиной.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси выстрелил в пешехода из-за замечания. Прохожий сделал замечание автомобилисту из-за того, что тот выехал на тротуар. В ответ водитель четыре раза выстрелил в пешехода из травматического пистолета, одна из пуль попала в бедро.