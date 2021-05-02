Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы.

«Ни одна встреча с людьми не обходится без разговора о строительстве метро. Потому что метро – это сердце Москвы. И чем крепче будет сердце, тем здоровее будет наш город», — написал градоначальник в своем блоге.

На встрече с москвичами он рассказал, что строительство МЦК позволило разгрузить кольцевую линию метро. Также для решения проблемы власти начали строительство БКЛ — крупнейшего подземного кольца в мире. Завершение работ планируется в конце 2022 года — начале 2023 года. Это позволит разгрузить метро и сделать передвижение более комфортным.

Кроме того, Собянин отметил, что наземное метро МЦД — новое и непривычное для многих москвичей явление. По его словам, создание МЦД позволило сделать поездки по городу и на дачу быстрее, дешевле и комфортнее.

Ранее сообщалось, что на станциях московского метро установят экраны для информирования пассажиров.