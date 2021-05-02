Власти Москвы опровергли слухи о появлении «тайных пациентов» в больницах

В больницах Москвы нет «тайных пациентов», проверки идут в плановом режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что проверкой медорганизаций занимаются медицинская инспекция и линейный контроль в строго установленном порядке.

Ранее в СМИ появилась информация о появлении в Москве «тайных пациентов», которые будут поступать в медучреждения под видом обычных больных и отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала.

Отмечалось, что причиной таких мер стало скандальное видео, где пьяные медсестры больницы им. Иноземцева издеваются над пожилой пациенткой.