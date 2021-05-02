Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом.

«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства добавил, что между майскими праздниками сделали нерабочие дни для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания.

Также Мурашко отметил, что для формирования популяционного иммунитета антитела должны иметь как минимум 69,8 миллиона россиян.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что нулевых показателей по COVID-19 в России не будет, пока популяционный иммунитет не составит 60-70%.

Помимо того, вирусологи оценили эффективность длинных майских праздников для борьбы с коронавирусом.