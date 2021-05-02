Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП на Ставрополье приземлился в Москве

Самолет МЧС, на борту которого находятся семь пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае, приземлился в Москве. Об этом пишет ТАСС.

«Борт приземлился в плановом режиме в Москве», — сказали в МЧС.

Ранее стало известно, что шесть детей и один взрослый будут эвакуированы в Москву для лечения.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.

Ранее сообщалось, что три девочки, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одна девочка находится на амбулаторном лечении.