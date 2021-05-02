В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 06.57 по времени UTC (09.57 мск). Эпицентр находился в 8 километрах к юго-востоку от города Кокимбо в Чили на глубине в 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее на северо-востоке Японии в районе префектуры Мияги было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,6. Позже сейсмологи предупредили, что повторные толчки силой от 5 баллов (максимальный балл — 7) могут продолжаться неделю.

В канцелярии премьер-министра Японии Ёсихэде Суги создан экстренный штаб, который рекомендовал железнодорожным компаниям временно прекратить движение поездов для профилактического осмотра в целях безопасности. Подземные толчки ощущались сравнительно долго — на протяжении около 30 секунд.