Число заражений коронавирусом в мире превысило 152 миллиона

В мире число заражений коронавирусом достигло 152 199 538. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

Также с начала пандемии скончались 3 192 613 пациентов, вылечились около 129 миллионов.

Порог в 10 миллионов заражений преодолели США, Индия и Бразилия. На первом месте по распространению коронавируса находятся США: заразились 32 392 393, скончались 576 722 человека. Число выздоровлений превысило 25 миллионов. Второе место занимают Индия: заболели 19 164 969, умерли 215 542 человека. На третьем месте Бразилия: выявили 14 725 975 случаев и 406 437 смертей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения разрешила использование вакцины Moderna от коронавируса при чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, препарат стал пятым, одобренным в ВОЗ. Эксперты рекомендуют применять его для пациентов старше 18 лет. Согласно оценкам организации, эффективность Moderna составляет 94,1%.