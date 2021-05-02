Индия начнет вакцинацию «Спутником V» через 10 дней
Индия начнет вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V» через 10 дней. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories, регулятор лекарственных средств в стране, пишет ТАСС.
«Прививание может начаться через десять дней. Мы ждем вторую поставку из России», — сказал источник.
По его словам, специалисты должны провести необходимый контроль качества вакцины. Он также подчеркнул, что начать прививание в день получения препарата невозможно.
1 мая Индия получила первую партию «Спутника V». Она была доставлена в город Хайдарабад, где расположена штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Ранее регулятор разрешил импорт российского препарата, а также ее экстренное применение.
До этого Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случая коронавирусной инфекции. Данное значение является новым мировым рекордом.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».