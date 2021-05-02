Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, когда будут нулевые показатели по COVID-19

Нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 не получится достичь до момента, пока популяционный иммунитет к коронавирусу не достигнет 60-70%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%», — уточнила Пшеничная.

По ее словам, приблизиться к нулевым показателям по заражению коронавирусной инфекцией получится, когда сформируется иммунная прослойка в России.

РФ стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат от COVID-19. Вакцину разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название «Спутник V».

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявляли о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Этому способствовало соблюдение защитных мер, широкая кампания по вакцинации и наличие у части россиян антител после болезни.

Помимо того, вирусологи оценили эффективность длинных майских праздников для борьбы с коронавирусом.