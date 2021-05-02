В столице мальчик попал в больницу после издевательств отца

Столичная прокуратура начала расследование в связи с применением насилия отцом в отношении 12-летнего сына. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительной информации, 1 мая в одну из московских больниц поступил мальчик 2008 года рождения с различными телесными повреждениями. Побои, по словам ребенка, нанес ему 41-летний отец.

Во время проверки планируется установить все обстоятельства инцидента, дать правовую оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Затем будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Москве врач детской больницы избил отца, навещавшего ребенка. Согласно данным собеседника агентства, в ночь на 26 апреля в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского поступил мужчина 1993 года рождения с травами головы и ушибами.

Кроме того, мужчина избил заведующего отделением городской клинической больнице №1 имени Пирогова в городе.