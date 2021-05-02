Москвичам рассказали о погоде в городе в ближайшие пять дней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей столицы ожидает переменчивая погода в течение следующих пяти дней. Прогнозируется первая майская гроза и потепление до 19 градусов, передает ТАСС.

По словам синоптика, в Москве также резко похолодает на 10 градусов. Некоторые дни будут очень дождливыми.

«Погода очень изменчивая в ближайшие дни. Она полностью соответствует знаменитой опере, где утверждается, что сердце красавицы переменчиво также, как ветер в мае. Ночь на воскресенье тихая, маловетреная, лунная, днем до полудня тоже вполне спокойная погода, максимальная температура будет 12-14 градусов», — уточнил Вильфанд.

Он предупредил, что во второй половине дня могут начаться изменения из-за надвигающегося Средиземноморского циклона.

По утверждению Вильфанда, циклон принесет в город интенсивные дожди, при этом температура повысится до 17-19 градусов тепла в понедельник, 3 мая. В этот же день прогнозируют первую грозу мая.

Во вторник, 4 мая, жителей столичного региона ждут резкие изменения погоды. Предполагается, что дожди стихнут, но температура значительно понизится. Ночью могут быть небольшие заморозки.

5 мая столбики термометров москвичей покажут до 15 градусов тепла. Будет облачно, но без осадков, обратил внимание Вильфанд.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление может опуститься до рекордных значений в Москве 3 мая.