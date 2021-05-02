В горах Кабардино-Балкарии при прыжке с канатом погибла российская туристка

Жительница Пятигорска получила несовместимые с жизнью травмы, когда прыгнула со склона горы с канатом. Несчастный случай произошел в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской Республики, заявили представители МЧС по региону на официальном сайте.

По информации ведомства, на территории района Греческая лестница при занятии роупджампингом пострадала женщина 1988 года рождения.

«Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве трех человек и одной единицы техники, спустили тело погибшей и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — уточнили в службе.

Причина и обстоятельства смерти женщины, занимавшейся экстремальным видом спорта, сейчас устанавливаются.

В главном управлении МЧС России по КБР посоветовали туристам быть предельно внимательными на выбранных маршрутах.

Ранее на Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб. Согласно данным ведомства, туристы пошли на вулкан, однако там стала портиться погода, в результате чего они потерялись. В МЧС рассказали, что спасатели добрались до места, откуда альпинист связывался с экстренными службами.